Два автомобиля столкнулись лоб в лоб в Кировске

Лобовое ДТП произошло сегодня днем, 6 апреля, у пятиэтажки на Ладожской улице в Кировске Ленобласти.

Лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Ford и «ВАЗ-2115». По предварительным данным, в ДТП пострадала 73-летняя пассажирка иномарки. Сотрудники скорой помощи осмотрели женщину. Ее состояние уточняются, пишет 47news.

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Прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторы разбитых машин, чтобы избежать возгорания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.