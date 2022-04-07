Pepsi вернется Россию с другими напитками

Ранее головной офис приостановил продажи в стране Pepsi, Mirinda и 7UP.

Предполагается, что новые газированные напитки будут продаваться под иными названиями и в других упаковках. Кроме того, компания рассматривает варианты расширения локальных брендов.

«Коммерсантъ» ознакомился с фрагментом презентации PepsiCo с описанием возможных новых продуктов. На слайде представлено восемь позиций продукта New Cola, напитки под брендом Fruitz со вкусом апельсина и лимона с лаймом, а также расширенный ассортимент местного бренда «Русский дар» за счёт лимонадов с разными вкусами. Сейчас под этой торговой маркой выпускается только квас.