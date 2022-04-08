Названы условия продления майских праздников для россиян

Условие для продления майских праздников в России назвала заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.

Длинные каникулы являются достаточно серьезной нагрузкой на экономику. Россиянам могут дать выходной с 4 — 6 мая, если дополнительные праздничные дни позволят сохранить рабочие места и обеспечить граждан своими овощами и фруктами. Об этом в разговоре с ИА «Прайм» сообщила заведующая кафедрой бухучёта, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.

По словам собеседницы агентства, далеко не все компании на российском рынке могут позволить себе временную остановку работы. Так, дополнительные выходные для них приведут к необходимости платить работникам в увеличенном размере, из-за чего также вырастет фонд оплаты труда.

— Предложение сделать выходными днями 4 — 6 мая включительно позволит сохранить людей на рабочих местах, — отметила специалист.

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Россияне будут заниматься посадками на личных огородах, и это приведёт к гарантированному урожаю осенью, уточнила она.