ФАС начала проверку в отношении компании «Мираторг»

Федеральная антимонопольная служба запустила антикартельную проверку агропромышленной компании «Мираторг». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

ФАС проанализирует цепочку поставки мяса и изучит ценообразование на эту продукцию. Итоговые выводы о наличии либо отсутствии нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны по результатам проверочных мероприятий, а также анализа всех полученных сведений.

С середины марта ФАС осуществляет проверки производителей сахара, бумаги, а также ретейлеров и их посредников. Ведомство считает, что эти организации подогревают ажиотажных спрос, который становится причиной отсутствия товаров на прилавках магазинов. Служба уже завела дело на торговые сети «Пятерочка» и «Магнит», выявив у них на складах «значительные запасы» сахарного песка.