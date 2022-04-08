С башенных часов Финляндского вокзала исчезли стрелки

Автор: Гузель Галимова
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В четверг, 8 апреля, жители и гости Петербурга заметили, что у часов на башне Финляндского вокзала пропали стрелки.

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Фото: Невские новости

Выяснилось, что механизм сняли для проведения плановых ремонтных работ. Стрелки с башенных часов вокзала были сняты в начале апреля, а вернуть их планируют на следующей неделе, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

После завершения ремонта элементов часам будет возвращен исходный вид.

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