Двойной удар: как пандемия и санкции повлияли на круизный туризм в Петербурге

Пандемия коронавируса серьезно повлияла на выездной туризм в РФ. К ней добавились антироссийские санкции, которые сейчас вводят страны Евросоюза и США. Ограничения могут полностью уничтожить и без того пострадавшее туристическое направление.

Многие представители отрасли уже подстроились под новые условия. Внутри России активно развивается речной туризм. Масштабы страны и большая протяженность рек дают этому тревел-направлению дополнительный импульс. НЕВСКИЕ НОВОСТИ выяснили, как туроператоры справляются с трудностями.

По морю — только в Калининград

От «двойного удара» — ограничений из-за пандемии и антироссийских санкций — более всего пострадал международный морской круизный туризм. Ситуация действительно плачевная, однако даже в ней есть позитивные моменты.

По словам основателя и генерального директора Intermarine Cruise & Ferry Management Игоря Глухова, с учетом того, что этот бизнес контролируется иностранными участниками туристического бизнеса, в основном из США и Европы, российским портам объявили бойкот.

«Все круизные компании, насколько я знаю, отменили заходы в Петербург. И путешествовать сейчас на круизных судах, с учетом того, что требуется оплата в евро, практически невозможно. Это направление уничтожено как класс», — пояснил эксперт.

Он добавил, что сейчас говорить о развитии круизного туризма крайне тяжело, поскольку не совсем понятно, когда нынешние потрясения закончатся. Теоретически можно предположить, что на Черном море возобновится сообщение — между Сочи и Турцией. Однако этот вопрос нужно серьезно прорабатывать, а также просчитывать риски — например, поведение Турции из-за внешнеполитической ситуации.

«Что касается Петербурга, то морской круизный туризм давно закрылся. Единственный возможный вариант — это путешествие в Калининград и обратно. Но там, насколько я знаю, до сих пор не удалось построить круизный терминал в Пионерске, несмотря на выделенные деньги. Время упущено. Я в свое время, еще в 2020 году, выступал за то, что необходимо было рассмотреть покупку флота, пускай даже подержанного, но по сниженным ценам. Тогда была, конечно, уникальная возможность для развития российского домашнего морского туризма. Для этого есть регионы, которые можно и нужно развивать. Можно было и порты, конечно, построить. Терминал в Пионерске нужно было закончить тогда, когда планировали — к 2019 году», — уточнил Глухов.

По его мнению, петербургским туристам также стоит обратить внимание на Дальний Восток. Существует, например, прекрасный маршрут из Владивостока на Камчатку, который пользовался огромной популярностью на российском рынке.

Оператор «Принцессы Анастасии» приспособился

Что касается самого известного в Петербурге оператора международных морских круизов, компании Moby SPL, то она, как выяснилось, вполне приспособилась к нынешней ситуации. Компания управляла паромом «Принцесса Анастасия», который раньше ходил в круизы по Балтийскому морю.

Как рассказал НЕВСКИМ НОВОСТЯМ генеральный директор Moby SPL Сергей Котенев, «Принцесса Анастасия» уже два года работает в качестве плавучей гостиницы в Мурманской области. Он добавил, что о возобновлении паромного сообщения из Петербурга пока говорить рано.

«В условиях санкций мы рассматриваем различные варианты, как можно использовать наш опыт по организации перевозок. Наш генеральный агент по продажам, компания МСПЛ, в этом году начал продажу уже речных круизов по внутренним водам из различных точек — и Петербурга, и Москвы, и из Тулы. Мы работаем как агенты практически для всех круизных компаний. Традиционные круизы из Петербурга — Валаам, Кижи, Москва, Соловецкие острова. Все то, что представлено на речном рынке. Просто мы переориентируем наших клиентов, которые традиционно с нами работают», — объяснил Котенев.

Он добавил, что компания до конца 2021 года выполнила все обязательства по отмененным еще в пандемию круизам. Туристам полностью вернули все денежные средства — даже за те круизы, которые когда-то перенесли на более поздний срок. В Moby SPL понимают, что возобновление международного сообщения произойдет нескоро.

Котенев отметил, что его компания активно участвует в переговорах по открытию Калининградской линии, поскольку это их проект и его пытаются оформить уже шесть лет.

«Есть инфраструктурные возможности в Калининграде по приему круизных паромов. Такая необходимость присутствует, и поэтому мы активно участвуем в рабочей группе по возможности эксплуатации судов на линии между Петербургом и Калининградом», — подчеркнул Котенев.

За год спрос вырос почти на треть

Как рассказали НЕВСКИМ НОВОСТЯМ в ООО «ВодоходЪ», которое считается одним из лидеров речного круизного туризма в РФ и Европе, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, с начала года спрос на путешествия оказался выше на 28 %. При этом динамику продаж в целом по сезону в компании пока не готовы прогнозировать.

«На 2022 год мы ставили для себя цель от 7 до 10 % прироста к 2021 году, но успешность сезона зависит от многих факторов и событий, которые очень быстро меняются. Верим, что летом наши граждане будут спокойно отдыхать в речном путешествии и восстанавливаться “рекотерапией” от всех стрессов», — уточнил заместитель генерального директора по развитию компании «ВодоходЪ» Илья Суховольский.

По словам представителей ООО «ВодоходЪ», продажу майских круизов хорошо «подогрела» государственная программа «Туристического кешбэка». Каждый раз с началом очередного этапа кешбэка компания наблюдает рост спроса и продаж круизов — в среднем на 25–30 %. Программа эффективно показала себя в стимулировании покупки круизов в низкий сезон — весенние и осенние круизы.

В то же время последние этапы программы завершаются преждевременно, что создает перекосы в спросе и продажах на короткий период времени. Туристический кешбэк работает лучше многих рекламных инструментов, и для круизной отрасли это один из реальных способов сделать круизный отдых популярнее.

«Речные круизы на внутреннем туристическом рынке занимают не более 5 % (по разным данным) от общего объема туристического потока. Это довольно низкий показатель — при том, что Россия занимает одно из ведущих мест в мире по объему водных ресурсов. Пролонгация программы “Туристический кешбэк” до конца навигации для развития круизной отрасли была бы, безусловно, очень эффективным инструментом поддержки и популяризации этого вида отдыха», — пояснил Суховольский.

Валаам и Кижи

Опрошенные НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ туроператоры сошлись во мнении, что самыми популярными направлениями у петербуржцев остаются Валаам и Кижи. Впрочем, такой ажиотаж понятен, поскольку круизы на эти объекты оказались самыми дешевыми.

В пресс-службе круизного центра «Инфофлот», который является крупнейшим в России агрегатором речных и морских круизов, пояснили, что круизы из Петербурга подразумевают в большинстве своем посещение таких популярных мест, как Валаам, Кижи, Соловки, крепость Орешек и другие. Это в основном путешествия либо из Петербурга и обратно, либо в том числе из города на Неве в Москву.

В компании «ВодоходЪ» добавили, что традиционно высокий спрос сохраняется на круизы на Соловецкие острова и в Карелию — на острова Валаам и Кижи.

«По средней Волге большая заинтересованность на маршруты с заходом в Плес, Ярославль. По южному направлению стабильно идет загрузка на круизы до Нижнего Новгорода, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону. Несмотря на отсутствие иностранных туристов, для которых маршрут между двумя столицами является основным, у наших граждан также востребован круиз “Две столицы” из Петербурга в Москву или в обратном направлении», — уточнил заместитель генерального директора по развитию компании «ВодоходЪ» Илья Суховольский.

Что касается первых круизов в 2022 году, то компания «ВодоходЪ» запустит их 29 апреля. Из Петербурга первый круиз на Валаам на теплоходе «Георгий Чичерин» назначен на 6 мая. Всего из мегаполиса в навигацию 2022 года запланировали 216 круизов, продолжительностью от трех до 18 дней.

Стоимость спрогнозировать трудно

Как пояснили НЕВСКИМ НОВОСТЯМ туроператоры, цены на круизы всегда имеют определенный разброс, и говорить о каком-то едином тренде сложно. Каждая круизная компания устанавливает их самостоятельно, а кроме того, применяется так называемое динамическое ценообразование — то есть цена меняется с течением времени в зависимости от спроса и периода, оставшегося до круиза.

«Уже много лет в круизах действует простое правило: «Чем раньше покупаешь, тем выгоднее получается». При старте продаж на навигацию 2022 года подорожание относительно 2021 года было символическим — 5–7 %. Кроме того, до новогодних праздников обычно действуют скидки «раннего бронирования» (обычно до 10 %). Сейчас, ближе к сезону, цены незначительно, но увеличиваются. Но главное, на что сейчас стоит обратить внимание — это рекордный спрос, близкий к ажиотажу, благодаря которому свободных мест на круизы в 2022 году становится все меньше», — пояснили в пресс-службе компании «Инфофлот».

В пресс-службе ООО «ВодоходЪ» добавили, что последняя индексация (повышение) стоимости на круизы состоялась в марте 2022 году. Причиной стало повышение цен на услуги от поставщиков компании.