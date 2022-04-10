Дворцовый мост разведут в Петербурге в ночь на понедельник

Начало активной навигации ожидается с середины апреля.

По информации пресс-службы «Мостотрест», в ночь на понедельник в Петербурге разведут только Дворцовый мост.

Отмечается, что в ночь с пятницы на субботу в Северной столице начался навигационный сезон. В тоже время начало активной навигации, как и ежедневные разводки мостов ожидаются с середины апреля.