Дворцовый мост разведут в Петербурге в ночь на понедельник

Автор: Александр Селиванов
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Начало активной навигации ожидается с середины апреля.

По информации пресс-службы «Мостотрест», в ночь на понедельник в Петербурге разведут только Дворцовый мост.

Отмечается, что в ночь с пятницы на субботу в Северной столице начался навигационный сезон. В тоже время начало активной навигации, как и ежедневные разводки мостов ожидаются с середины апреля.

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30.03.2022 376
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