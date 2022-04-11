Где в Ленобласти зафиксирован первый в 2022 году укус клеща

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Роспотребнадзор по Ленинградской области получил информацию о первом в 2022 году укусе клеща. Человека укусили в Выборгском районе.

С 3 марта в Ленинградской области ведется ежедневный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами. Все районы региона эндемичны к клещевому энцефалиту.

Клеща с тела должен удалять специалист. Поэтому при обнаружении членистоногого следует оперативно обратиться в травмпункт или поликлинику.

Вам будет интересно
Где в Ленобласти зафиксирован первый в 2022 году укус клеща роспотребнадзор, Ленинградская область, Выборгский район
Как жителям Ленобласти действовать при укусе лесного клеща - советы ivbg.ru
В Ленинградской области активизировались клещи. МЧС региона настоятельно рекомендует соблюдать необходимые меры личной профилактики при посещении лесной зоны, садовых и...
10.06.2021 17791
Автор