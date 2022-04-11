Где в Ленобласти зафиксирован первый в 2022 году укус клеща

Роспотребнадзор по Ленинградской области получил информацию о первом в 2022 году укусе клеща. Человека укусили в Выборгском районе.
С 3 марта в Ленинградской области ведется ежедневный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами. Все районы региона эндемичны к клещевому энцефалиту.
Клеща с тела должен удалять специалист. Поэтому при обнаружении членистоногого следует оперативно обратиться в травмпункт или поликлинику.
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10.06.2021 17791