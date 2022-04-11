Петербург и Калининград свяжут паромы

Калининградская область присоединилась к программе поддержки круизного туризма.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, круизы между Санкт-Петербургом и портом Балтийск будут запущены при Господдержке.
Предполагается, что направление будет популярным у туристов, на фоне закрытия стран ЕС.
Запуск проекта запланирован на 2022 год. Остается найти круизные лайнеры, которые будут возить россиян меж двух морских городов.
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11.04.2022 38