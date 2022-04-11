Россиянам назвали не уступающие гречке крупы

Гречневую крупу можно заменить пшеном, полбой, перловкой или ячневой крупой, уверены эксперты Роскачества.

Часто описанные продукты недооцениваются за свои полезные свойства, уверена член Союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии России Марина Бессонова.

— Пшено – одна из немногих круп, разрешенных при целиакии, непереносимости глютена или аллергии на этот белок. Блюда из нее улучшают работу иммунной системы, повышают сопротивляемость организма вирусам и болезням, – цитирует «Лента.ру» Бессонову.

В то же время полба укрепляет иммунитет, нормализуя деятельность нервной системы, ячневая крупа укрепляет сосуды, делая их эластичными, а перловка остается мощным антиоксидантом.