Экспортеры не могут продать доллары и евро в России

Российские компании-экспортеры не могут продать выручку. Об этом сообщили крупные промышленные участники рынка и подтвердили в правительстве России.

Согласно требованию Центробанка России, компании-экспортеры обязаны продавать 80% своей валютной выручки на внутреннем рынке. Однако большинство участников, продающих товары за евро и доллары, сообщили, что столкнулись с проблемой при попытке сбыть выручку.

По данным издания Ведомости, это обусловлено низким спросом на американскую и европейскую валюты со стороны импортирующих компаний. Им просто не требуется закупать ее в большом количестве как раньше. Сам же импорт, напомнил, снизился из-за санкций Евросоюза.