Сбер дал рекомендации по работе СберБанк Онлайн на платформе iOS

Мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на платформе iOS стало недоступно для скачивания в магазине App Store. «Сбер» дал рекомендации по работе в программе.

Приложение было удалено из-за нового пакета западных санкций. Об этом ранее сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк».

В компании предупредили, что если приложение было установлено до нововведенных ограничений, то оно продолжит функционировать. Представители корпорации рекомендовали не удалять его с мобильных устройств.

Теперь обладатели смартфонов на платформе iOS могут пользоваться web-версией «СберБанк Онлайн». Она позволит владельцу гаджета выполнять все необходимые операции.