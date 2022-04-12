Сбер дал рекомендации по работе СберБанк Онлайн на платформе iOS

Автор: Александр Селиванов
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Мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на платформе iOS стало недоступно для скачивания в магазине App Store. «Сбер» дал рекомендации по работе в программе.

Приложение было удалено из-за нового пакета западных санкций. Об этом ранее сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк».

В компании предупредили, что если приложение было установлено до нововведенных ограничений, то оно продолжит функционировать. Представители корпорации рекомендовали не удалять его с мобильных устройств.

Теперь обладатели смартфонов на платформе iOS могут пользоваться web-версией «СберБанк Онлайн». Она позволит владельцу гаджета выполнять все необходимые операции.

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12.04.2022 78
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