Движение на 8 трассах Ленобласти 13 апреля будет ограничено

В ближайшие сутки на участках 8 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 74, 75, 96, 98 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 65 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка СБО от льда и снега;

— км 75-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и замена СБО;

— подъезд к г. Выборгу № 1 км 6 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 до 06:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд к г. Выборгу № 2 км 1-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 140-152 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров, автобусных остановок, катафотов;

— км 3+040, 30+000 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения.

А-181 «Магистральная»:

— км 117-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 15-20 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

— км 0 -37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, механическая очистка примыканий;

— км 19-27 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена светоотражающих элементов;

— км 27-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена светоотражающих элементов;

— км 47-74 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

— км 72-74 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

— км 37-50 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка СБО механизированным способом;

— км 37-56 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка СБО механизированным способом.