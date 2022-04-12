Huawei отключила поддержку карт «Мир» в своем магазине приложений AppGallery

Все платежи отклоняются, а в качестве альтернативы предлагается другой метод оплаты.

Компания Huawei отключила карты «Мир» для оплаты приложений в собственном цифровом магазине AppGallery.

Служба поддержки Huawei подтвердила проблему и заявила, что занимаются решением данного вопроса. В качестве альтернативного способа оплаты предлагается подключить номер мобильного телефона.

Ранее Huawei без каких-либо объяснений удалила из AppGallery приложения «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанка» и «Открытия».