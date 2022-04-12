Импортзамещению — бесплатная земля: в Ленобласти готовят новые меры поддержки бизнеса

Александр Дрозденко анонсировал разработку новых инструментов поддержки регионального бизнеса.
Как пишет глава Ленобласти в своем tg-канале 12 апреля, правительство рассматривает возможность обеспечить бесплатными земельными участками те компании, которые намерены развивать импортозамещение.
Каким образом будет реализовываться инициатива пока неизвестно. Вполне возможно, что предпринимателям позволят брать землю в долгосрочную аренду бесплатно. По словам Александра Дрозденко, работа над этой мерой поддержки уже ведется в рамках 1-ОЗ.
Также область намерена облегчить доступ компаний к льготным финансовым ресурсам через региональное финансирование.
Вам будет интересно
Исполнение поручений оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Ленобласти обсудили в Доме правительства Отдельно глава региона подчеркнул важность продолжения работы...
12.04.2022 93