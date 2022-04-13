Беженцам из Мариуполя помогают с обустройством, лечением и всем необходимым в Ленобласти

Гуманитарная помощь, в первую очередь, была организована партией «Единая Россия».

По словам Александра Дрозденко, некоторые беженцы приехали только с одним пакетом документов. В настоящее время людям помогают обустройством, лечением и всем необходимым.

— Я внимательно смотрел за ситуацией, она, конечно, очень сложная. С ними сейчас работают врачи, выявилось много хронических заболеваний, в том числе коронавирусная инфекция, — подчеркнул губернатор Ленобласти.

Также глава региона отметил, что нужно помочь людям прийти в себя, подлечить, оказать психологическую помощь, социальную поддержку, дать возможность занять себя работой, воспитанием и обучением детей, людям старшего возраста дать возможность пройти реабилитацию.