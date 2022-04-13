Беженцам из Мариуполя помогают с обустройством, лечением и всем необходимым в Ленобласти

Гуманитарная помощь, в первую очередь, была организована партией «Единая Россия».
По словам Александра Дрозденко, некоторые беженцы приехали только с одним пакетом документов. В настоящее время людям помогают обустройством, лечением и всем необходимым.
— Я внимательно смотрел за ситуацией, она, конечно, очень сложная. С ними сейчас работают врачи, выявилось много хронических заболеваний, в том числе коронавирусная инфекция, — подчеркнул губернатор Ленобласти.
Также глава региона отметил, что нужно помочь людям прийти в себя, подлечить, оказать психологическую помощь, социальную поддержку, дать возможность занять себя работой, воспитанием и обучением детей, людям старшего возраста дать возможность пройти реабилитацию.
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13.04.2022 42