Более 200 жителей Ленобласти решили узаконить нелегальные подключения к сетям водоснабжения

Автор: Александр Селиванов
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В регионе продолжается «Водная амнистия».

Как сообщили в администрации Ленобласти, начаная с 15 марта от жителей Киришского, Волховского, Выборгского, Приозерского, Лужского районов поступило более 200-от заявок, чтобы узаконить нелегальные подключения к сетям водоснабжения и канализации.

В ведомстве отметили, что «Водная амнистия» завершится 30 апреля.

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02.09.2018 3004
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