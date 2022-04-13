Более 200 жителей Ленобласти решили узаконить нелегальные подключения к сетям водоснабжения

В регионе продолжается «Водная амнистия».
Как сообщили в администрации Ленобласти, начаная с 15 марта от жителей Киришского, Волховского, Выборгского, Приозерского, Лужского районов поступило более 200-от заявок, чтобы узаконить нелегальные подключения к сетям водоснабжения и канализации.
В ведомстве отметили, что «Водная амнистия» завершится 30 апреля.
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