Более 200 жителей Ленобласти решили узаконить нелегальные подключения к сетям водоснабжения

В регионе продолжается «Водная амнистия».

Как сообщили в администрации Ленобласти, начаная с 15 марта от жителей Киришского, Волховского, Выборгского, Приозерского, Лужского районов поступило более 200-от заявок, чтобы узаконить нелегальные подключения к сетям водоснабжения и канализации.

В ведомстве отметили, что «Водная амнистия» завершится 30 апреля.