Одаренные сироты Ленобласти будут получать губернаторские стипендии

Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко подписал указ о назначении именных стипендий в 2022 году.

Как делится пресс-служба правительства Ленобласти 13 апреля, губернаторские стипендии по итогам первого учебного семестра с февраля по сентябрь получают студенты профессиональных учреждений и вузов из числа сирот и инвалидов.

В этом году 57 детей-сирот, а также детей, которые обучаются в государственных вузах, будут получать по 8 тысяч рублей каждый месяц. Также по 3 тысячи рублей будут получать 109 сирот, которые обучаются в колледжах и техникумах. Студенты-инвалиды, обучающиеся в колледжах и техникумах, ежемесячно получают по 5 тысяч рублей – именные стипендии начислены в этом году 48 ребятам.

Регион всегда рад поддержать наших студентов-сирот и инвалидов, которые учатся на «хорошо» и «отлично». Именные стипендии мы выплачиваем с 2017 года, за это время их получили почти 1500 юных ленинградцев. Примечательно, что выплаты получают не только студенты колледжей системы образования, но также здравоохранения и культуры, — поделился Александр Дрозденко.