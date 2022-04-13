В России запатентована первая в мире вакцина от Covid-19 для животных

Новый препарат получил название «Карнивак-Ков». Она предназначена для плотоядных животных и представляет собой суспензию для инъекций.

ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» запатентовал вакцину от коронавируса для животных «Карнивак-Ков». Информация об этом появилась на официальном сайте Россельхознадзора 13 апреля.

Препарат обладает высокой иммуногенностью и способен обеспечить эффективную защиту от гомологичного возбудителя инфекции плотоядных животных, — поделились в Россельхознадзоре.

Сейчас препарат проходит процесс регистрации в Иордании, на Тайване, в Египте, Корее, Турции, Таиланде, Мексике. В Узбекистане и Южной Корее вакцина уже почти одобрена.