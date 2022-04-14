Девочка раздала одноклассникам миллион рублей из сейфа родителей

В одной из московских школ еще в декабре 2021 года учащийся разбил телефон и пожаловался 11-летней однокласснице. Желая помочь товарищу, она взяла деньги из родительского сейфа и отдала ему.

Вскоре о ее доброте узнал весь класс и выстроился в очередь просить деньги на разные нужды. Кому-то нужны были 60 тысяч на маникюр, кому-то 300 тысяч на новый компьютер и так далее.

В общей сложности девочка раздала около миллиона рублей. Родители обнаружили пропажу денег лишь в апреле 2022 года.