Сотрудник МЧС растлил 12-летнюю девочку в Выборге

Накануне днем в полицию обратилась жительница Выборга. По ее словам, мужчина домогался до ее 12-летней дочери.

По информации ivbg.ru, у лыжной базы на Батарейной горе неизвестный совершил в отношении ребенка развратные действия. В этот же день, 13 апреля, полиция задержала вероятного преступника. Им оказался 43-летний мужчина, работающий пожарным распределительного перевалочного комплекса нефтегазовой компании в Высоцке.

По предварительным данным, ранее задержанный был судим за кражу и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В момент совершения преступления против ребенка мужчина был пьян. Сейчас он задержан.

В прошедшие сутки это не первое подобное преступление в Выборге. Полиция ведет розыск пожилого мужчины, пристававшего к школьнице на остановке общественного транспорта.