Житель Шлиссельбурга уехал на работу утром и перестал выходить на связь. Позже его машину обнаружат в реке, а его самого в нескольких метрах от места падения.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленинградской области
Фото: аварийно-спасательная служба Ленинградской области
Иномарку, перевернувшуюся на крышу в заледеневшей реке Черная, обнаружили еще в минувшие сутки, однако ее владельца на месте ДТП не было. В среду, 14 апреля, спасатели обнаружили его тело в нескольких метрах от крушения.
Предварительно известно, что машина вылетела с моста, пролегающий через водоем. Обстоятельства случившегося выясняются.
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