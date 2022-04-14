Житель Шлиссельбурга уехал на работу утром и перестал выходить на связь. Позже его машину обнаружат в реке, а его самого в нескольких метрах от места падения.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленинградской области Фото: аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Иномарку, перевернувшуюся на крышу в заледеневшей реке Черная, обнаружили еще в минувшие сутки, однако ее владельца на месте ДТП не было. В среду, 14 апреля, спасатели обнаружили его тело в нескольких метрах от крушения.

Предварительно известно, что машина вылетела с моста, пролегающий через водоем. Обстоятельства случившегося выясняются.