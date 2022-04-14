Биржа труда Ленобласти готова трудоустроить беженцев из Мариуполя

Служба занятости населения уже проконсультировала более 200 беженцев по вопросам трудоустройства в регионе.

Консультационный пункт службы занятости работает в пансионате «Царицыно озеро» в Тихвинском районе, где разместились беженцы из Украины, 213 человек уже обратились за помощью в трудоустройстве, среди них сварщики, инженеры в сфере металлургии, машинисты крана, слесари-ремонтники, электромонтеры, водители, медицинский персонал.

Сегодня в банке вакансий Ленобласти 55,9 тысяч предложений от работодателей региона: 80% – вакансии по рабочим профессиям, 20% – по профессиям инженерно-технических работников и служащих. В соцпакет 1200 вакансий входит жилье.

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.