Движение по 10 трассам Ленобласти 15 апреля будет ограничено

В ближайшие сутки на участках 8 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

-км 12-41 км ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 19:00, мойка сигнальных шевронов в РП;

— км 57,75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 673 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

— км 48-52 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 07:00 до 18:00, очистка и мойка СБО и ШЗЭ от пыли и грязи.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

— км 35-38 ограничение движения в оба направления с 08-00 до 18-00, очистка осевой.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 136-147 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 до 06:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 47-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка осевой;

— подъезд к г. Выборгу № 1 км 6 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 до 06:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд к г. Выборгу № 2 км 1-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров, автобусных остановок;

— км 15-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка СВЭ.

А-181 «Магистральная»:

— км 22-23 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена дорожных столбиков;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка примыканий;

— км 19-0 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена светоотражающих элементов на СБО;

— ТрР км 27, ТрР км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка ШЗЭ;

— км 50-64 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

— км 64-77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка СБО;

— км 72-74 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, мойка ШЗЭ;

— км 0-25 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, демаркировка дорожной разметки.

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