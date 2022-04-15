Пухленького нерпенка заметили в Кировске

Нерпенок плыл вчера вечером по Неве напротив Смольного собора и пытался отдыхать на льдинках.
По информации сообщества Kirovsk-online Ленинградская область Кировск ЛО, в городе был замечен маленький нерпенок.
— Подобрать его вдали от берега возможности нет (он уплывет), — пишет автор поста.
Неравнодушные специалисты просят всех, кто прогуливается на пространстве от Малоохтинской набережной до Троицкого моста посматривать на спуски к воде. Если увидите малыша, особенно на берегу, звоните 699-23-99.
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31.03.2022 345