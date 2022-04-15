Матвиенко заработала в 2021 году 14 миллионов 657 тысяч рублей

При этом по сравнению с 2020 годом доход спикера Совфеда снизился. Тогда её заработок составлял порядка 17,5 миллиона рублей.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко зарегистрировала доход за 2021 год в размере 12 657 451 рубля. Об этом свидетельствуют данные декларации, опубликованной на сайте верхней палаты парламента.

Председатель Совфеда является собственницей двух дачных участков, один из которых не подлежит застройке, дачи, хозблока, квартиры, машино-места, а также трёх нежилых зданий и «объекта незавершённого строительства». В пользовании у Матвиенко находится служебная дача, а также земли населённых пунктов.