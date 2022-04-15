Движение по 8 трассам Ленобласти 16 апреля будет ограничено

В ближайшие сутки на участках 8 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 673 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 486 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена СБО;

— км 480,481,489,485 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 47-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка осевой;

— км 47-55 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена СБО;

— подъезд к г. Выборгу № 1 км 1-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд к г. Выборгу № 2 км 1-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд к МАПП Брусничное км 1-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров, автобусных остановок;

— км 15-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка СВЭ;

— км 29; 32; 38; 46; 48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт пешеходный ограждений;

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 37-0 ограничение скорости движения в направлении СПб. с 08:00 до 20:00, замена дорожных столбиков;

— км 19-0 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена светоотражающих элементов на СБО;

— ТрР- км 33, ТрР — км 27, ТрР – км 15, ТрР- км 10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;

— км 56-37 ограничение скорости движения в направлении СПб. с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

— км 74-72 ограничение скорости движения в направлении СПб. с 08:00 до 20:00, мойка ШЗЭ.