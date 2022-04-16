ЛДПР предлагает выпустить серию банкнот с изображением Владимира Жириновского

Фракция ЛДПР предложила Центробанку выпустить в денежный оборот купюры в честь умершего политика.

Депутат ЛДПР из Петербурга Евгений Ененков обратился с такой инициативой к председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной.

За свою жизнь Владимир Вольфович сумел объединить вокруг себя большое количество сторонников, завоевать сердца миллионов граждан России. Владимир Вольфович помог бесчисленному количеству людей, был настоящим защитником России, вписав своё имя в историю страны, — написал депутат в обращении.

Ранее активисты Санкт-Петербурга предложили назвать в честь лидера ЛДПР Владимира Жириновского одну из улиц в Петроградском районе города. Предложение было направлено руководителю фракции ЛДПР в Госдуме Леониду Слуцкому.