ВС РФ нанесли удар по Киеву высокоточным оружием

Автор: Анастасия Щербакова
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В общей сложности российские военные поразили 16 объектов на территории Украины за минувшую ночь.

Об этом Минобороны сообщает в своем брифинге в tg-канале.

Как сообщает оборонное ведомство, вооруженные силы России нанесли удары по производственным корпусам бронетанкового завода в Киеве и цехам ремонта военной техники в Николаеве. В общей сложности, в ночь на 16 ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 811 объектам ВСУ.

Также Минобороны сообщает, что тактика ведения боевых действий неизменна — уничтожаются только военная инфраструктура и войска противника.

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15.04.2022 243
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