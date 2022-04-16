ВС РФ нанесли удар по Киеву высокоточным оружием

В общей сложности российские военные поразили 16 объектов на территории Украины за минувшую ночь.
Об этом Минобороны сообщает в своем брифинге в tg-канале.
Как сообщает оборонное ведомство, вооруженные силы России нанесли удары по производственным корпусам бронетанкового завода в Киеве и цехам ремонта военной техники в Николаеве. В общей сложности, в ночь на 16 ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 811 объектам ВСУ.
Также Минобороны сообщает, что тактика ведения боевых действий неизменна — уничтожаются только военная инфраструктура и войска противника.
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15.04.2022 243