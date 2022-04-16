Ленинградская АЭС запустила энергоблок № 5 после аварийного отключения

Отключение энергоблока произошло в результате выхода из строя одного из датчиков.

По данным агентства ТАСС, энергоблок № 5 ЛАЭС запущен и работает на полную мощность. Специалисты запустили его ранним утром,16 апреля. Указывается, что отключение энергоблока произошло из-за выхода из строя одного из электронных датчиков.

В системах безопасности блока всё консервативно и строго, автоматика срабатывает даже из-за отказа малейшего датчика, — уточнили в ЛАЭС.

Напомним, энергоблок № 5 Ленинградской атомной электростанции выключился 12 апреля.