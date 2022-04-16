Туман, без осадков и до +12°C днем — погода в Ленобласти на 17 апреля

Синоптики обещают теплую погоду без осадков на территории Ленобласти в ближайшие сутки.

Как передает МЧС по Ленинградской области, в ближайшие сутки в Ленобласти установится облачная погода с переменной облачностью. В ночное время столбики термометра опустятся до — 7 градусов, однако в дневное время в регионе установится теплая погода до +12 градусов.

Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью северо-западный, западный 3-7 м/с, днём западный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 гр., местами до -10 гр., днём +7…+12 гр. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, утром, днём — слабо понижаться.