Пожилой краевед растлил 11-летнего ребенка в Гатчинском районе

Совместное времяпрепровождение мужчины и ребенка в бане закончилось уголовным делом.

По информации правоохранительных органов Ленобласти, 60-летний петербуржец подрабатывающий краеведом в Гатчинском районе, растлил 11-летнего ребенка прошлым летом в бане на берегу Оредежа в деревне Даймище.

В настоящее время мужчина задержан. Подозреваемый помещен в камеру на двое суток.

Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 132 УК – «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».