Пожилой краевед растлил 11-летнего ребенка в Гатчинском районе

Совместное времяпрепровождение мужчины и ребенка в бане закончилось уголовным делом.
По информации правоохранительных органов Ленобласти, 60-летний петербуржец подрабатывающий краеведом в Гатчинском районе, растлил 11-летнего ребенка прошлым летом в бане на берегу Оредежа в деревне Даймище.
В настоящее время мужчина задержан. Подозреваемый помещен в камеру на двое суток.
Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 132 УК – «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
Вам будет интересно
Накануне днем в полицию обратилась жительница Выборга. По ее словам, мужчина домогался до ее 12-летней дочери. По информации ivbg.ru, у лыжной...
14.04.2022 288