В Лагоново легковушка вылетела с дороги и загорелась

Пострадали два человека.

Источник: vk.com/dtp47rus Источник: vk.com/dtp47rus Источник: vk.com/dtp47rus Источник: vk.com/dtp47rus

По информации сообщества ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб, на трассе деревне Лагоново Волосовского района водитель легковушки не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел с дороги, столкнулся с деревом и загорелся.

В результате ДТП двое людей были госпитализированы, а автомобиль потушен силами пожарных.

По факту произошедшего будет проведена проверка.