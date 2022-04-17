В Лагоново легковушка вылетела с дороги и загорелась

Пострадали два человека.
Источник: vk.com/dtp47rus
Источник: vk.com/dtp47rus
Источник: vk.com/dtp47rus
Источник: vk.com/dtp47rus
По информации сообщества ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб, на трассе деревне Лагоново Волосовского района водитель легковушки не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел с дороги, столкнулся с деревом и загорелся.
В результате ДТП двое людей были госпитализированы, а автомобиль потушен силами пожарных.
По факту произошедшего будет проведена проверка.
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17.04.2022 58