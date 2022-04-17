В России начала снижаться стоимость долгосрочной аренды квартир

В России вырос объем предложения жилья в долгосрочную аренду на 18–30%.

Так, на рынок вышли ранее сдававшие посуточно квартиры, помещения, которые не могут быть оперативно проданы из-за высокой стоимости ипотеки, и жилье россиян, уехавших из страны. В условиях роста рынка собственники готовы делать скидки в 5-10%, разбивать на несколько месяцев страховой депозит, заселять арендаторов с домашними животными. Также наблюдается отказ от дискриминации арендаторов по гендерному или национальному признаку, пишет «Коммерсант».

По данным аналитиков, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в крупных городах России составляет от 19,9 до 22 тыс. руб. в месяц.

Согласно информации «Циан.Аналитики», заметнее всего подешевели однокомнатные квартиры в Петербурге — на 7% за месяц. Сейчас они сдаются в среднем за 28,8 тыс. руб. Также снизилась средняя стоимость аренды в Екатеринбурге, Перми, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Однокомнатные квартиры в этих городах сдаются в среднем за 16,5–19,5 тыс. руб.

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В Москве снять однокомнатную квартиру сейчас стоит в среднем 45,8 тыс. руб., двухкомнатную — 77,6 тыс. руб. За месяц эти показатели, так же как и в Петербурге, сократились в среднем на 7%.