Движение по 10 трассам Ленобласти 19 апреля будет ограничено

В ближайшие сутки на участках 10 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а\б покрытия.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;

— км 49-106 ограничение скорости движения в оба направления с 08-00 до 17-00, ремонт, выправка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 480,481,489,495 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

— км 48-53 ограничение скорости движения в сторону СПБ левая сторона с 07:00 до 17:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;

-км 31-99 ограничение движения в оба направления с 08-00 до 17-00 мойка СБО и ШЗЭ от пыли и грязи.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

— км 31-54 ограничение движения в оба направления с 08-00 до 17-00 мойка СБО и ШЗЭ от пыли и грязи;

-км 31-79 ограничение скорости движения в оба направления с 08-00 до 17-00, ремонт, выправка дорожных знаков;

— км 35-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08-00 до 17-00 очистка осевой;

— км 158-163 ограничение движения в сторону СПБ левая сторона с 08-00 до 17-00, устранение деформации а/б покрытия;

-км 108-109 ограничение движения в оба направления с 08-00 до 17-00, заливка трещин в а/б покрытии.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— подъезд к МАПП Брусничное км 0 — 4 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 до 06:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 150-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд к Выборгу №1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение поперечной разметки.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта от бортового камня;

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора с обочин.

А-181 «Магистральная»:

-км 0-30 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

-км 110-115 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение поперечной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 20-37 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена сигнальных столбиков;

— км 0-10 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи;

— км 10-0 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00 очистка а/б покрытия от пыли и грязи;

— км 35 + ТрР 33 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 37-50 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;

— км 69-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора с обочин;

-км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, демаркировка и нанесение дорожной разметки.