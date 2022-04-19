Количество заболевших гриппом и ОРВИ в Ленобласти увеличилось

Автор: Александр Селиванов
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Заболеваемость выросла почти на 5% за прошедшую неделю.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Ленобласти, за минувшую неделю в регионе на 5% выросло количество заболеваний гриппом и ОРВИ.

Отмечается, что почти половину всех пациентов составили дети до 14 лет.

В свою очередь с 11 по 17 апреля было госпитализировано 32 человека с гриппом или ОРВИ.

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11.04.2022 299
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