В Греции задержан российский танкер в рамках санкций ЕС

Судно под флагом России, в экипаж которого входят 19 российских моряков, оказалось задержано по прибытии в бухту Каристос, Греция.

Сообщается, что танкер под названием Pegas находится на якоре вблизи острова Эвбея, в бухте Каристос.

Когда он оказался в Греции, власти страны приняли решение о его задержании, что объясняется введенными против России санкциями. В данном случае речь идет о судах, представляющих интересы России.

У танкера имеются повреждения, в связи с чем он сопровождался буксиром и двигался по направлению к полуострову Пелопоннес. Там груз (нефть) должен был быть перемещен на другой танкер, но этому помешали метеоусловия. Таким образом, судно оказалось на якоре рядом с Каристосом.

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Отмечается, что меры по задержанию танкера касаются непосредственно транспорта, но не груза.