Финляндия усиливает контроль на границе с Россией

Финляндия мониторит ситуацию на границе с Россий в усиленном режиме.

Об этом во вторник, 19 апреля, пишет РИА Новости, ссылаясь на финское Минобороны.

У нас очень высокая готовность к выполнению наших задач. Мы усилили пограничный контроль, управление и мониторинг ситуации и вообще возможности выполнения задач. Мы регулируем наши действия в соответствии с ситуацией, — заявил глава Пограничной службы Финляндии.

Также он отметил, что отметил, что в последнее время Финляндия готовилась к потенциально «более серьезным инцидентам», связанным с безопасностью, но непосредственной военной угрозы Финляндии не видит.