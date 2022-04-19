Финляндия усиливает контроль на границе с Россией

Финляндия мониторит ситуацию на границе с Россий в усиленном режиме.
Об этом во вторник, 19 апреля, пишет РИА Новости, ссылаясь на финское Минобороны.
У нас очень высокая готовность к выполнению наших задач. Мы усилили пограничный контроль, управление и мониторинг ситуации и вообще возможности выполнения задач. Мы регулируем наши действия в соответствии с ситуацией, — заявил глава Пограничной службы Финляндии.
Также он отметил, что отметил, что в последнее время Финляндия готовилась к потенциально «более серьезным инцидентам», связанным с безопасностью, но непосредственной военной угрозы Финляндии не видит.
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