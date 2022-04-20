Очередную свинку встретили петербуржцы на прогулке — видео

Хрюшка с удовольствием прогуливалась рядом с хозяйкой.
Все чаще на улицах Северной столицы можно встретить хрюшек разных размеров и окрасов.
Так, в телеграм-канале Раньше всех. Петербург появилось видео, на котором теперь уже популярный в Петербурге домашний любимец прогуливается по городу.
Отметим, что ученные давно доказали, что свинки не уступают в интеллекте некоторым породам собак.
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10.03.2022 515