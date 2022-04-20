Очередную свинку встретили петербуржцы на прогулке — видео

Автор: Александр Селиванов
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Хрюшка с удовольствием прогуливалась рядом с хозяйкой.

Все чаще на улицах Северной столицы можно встретить хрюшек разных размеров и окрасов.

Так, в телеграм-канале Раньше всех. Петербург появилось видео, на котором теперь уже популярный в Петербурге домашний любимец прогуливается по городу.

Отметим, что ученные давно доказали, что свинки не уступают в интеллекте некоторым породам собак.

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10.03.2022 515
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