Очередную свинку встретили петербуржцы на прогулке — видео

Хрюшка с удовольствием прогуливалась рядом с хозяйкой.

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Все чаще на улицах Северной столицы можно встретить хрюшек разных размеров и окрасов.

Так, в телеграм-канале Раньше всех. Петербург появилось видео, на котором теперь уже популярный в Петербурге домашний любимец прогуливается по городу.

Отметим, что ученные давно доказали, что свинки не уступают в интеллекте некоторым породам собак.