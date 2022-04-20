В Петербурге пьяный водитель каршеринга ушел под воду вместе с автомобилем

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Мужчина не вошел в поворот во время погони.

По информации телеграм-канала Mash на Мойке, пьяный водитель уходя от погоди на каршеринге, не справился с управлением и улетел в Фонтанку.

В салоне автомобиля были два человека, они не пострадали, в отличие от легковушки. На место пришлось выезжать службам и доставать авто со дна.

Водитель ранее уже оставлял место ДТП. Теперь им займутся сотрудники полиции.

Вам будет интересно
Российские рестораторы пожаловались на нехватку импортного алкоголя
Российские рестораторы заявили о дефиците иностранного алкоголя и росте его стоимости на 20-50%. По их словам, цены на импортное вино стабилизировались,...
13.04.2022 221
Автор