В Петербурге пьяный водитель каршеринга ушел под воду вместе с автомобилем

Мужчина не вошел в поворот во время погони.

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По информации телеграм-канала Mash на Мойке, пьяный водитель уходя от погоди на каршеринге, не справился с управлением и улетел в Фонтанку.

В салоне автомобиля были два человека, они не пострадали, в отличие от легковушки. На место пришлось выезжать службам и доставать авто со дна.

Водитель ранее уже оставлял место ДТП. Теперь им займутся сотрудники полиции.