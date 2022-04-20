Медики Ленобласти вышли на «Эстафету сердец»

Флешмоб организован в честь Всероссийского Дня донора

«Мы говорим «Спасибо!» донорам – людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей», – поделились своей позицией студенты Тосненского филиала Центра непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области.

Сегодня в Ленобласти процедуру донации крови проходят почти 12 тысяч человек в год. Заготовкой крови для всех больниц региона занимается Центр крови Ленинградской области, который базируется в Тосно. Филиалы центра расположены также в Санкт-Петербурге, Выборге, Тихвине и Гатчине.

Доноров крови в Центре ждут каждую неделю по понедельникам, средам и четвергам. Требования к донорам останутся без изменений — от 18 лет, вес более 55 кг, отсутствие хронических заболеваний и хорошее самочувствие. Всем донорам выдадут справку на двухдневный отпуск и поддержат компенсационной выплатой на питание в размере 1211 рублей. Подробнее о том, кто может стать донором, и как найти Центр крови можно узнать в группе ВКонтакте.