Ленобласть уверенно держит серебро по благоустройству в России

47 регион второй год подряд занимает первое место в реестре лучших практик Минстроя по благоустройству.
В реестр лучших практик вошли 10 территорий, благоустроенных в 2021 году: Свирская набережная в Вознесенье, Птичья площадь в Лебяжьем, сквер в Сосново, скейт-парк в Буграх, Центральная площадь в Кировске, территория у КДЦ в Волошово, набережная в Луге, Советская улица в Павлово, сквер Сказка в Киришах, общественная территория на Маркса в Старой Ладоге. Отобранные проекты будут служить примерами лучших идей для проекта «Формирование комфортной городской среды».
Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В планах на 2022 — столько же территорий. А территории для благоустройства в 2023 году недавно выбрали сами ленинградцы.
Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленинградскую область 320 млн руб. из федерального бюджета. Реализация этих проектов пройдет в 2022 году.