Ленобласть уверенно держит серебро по благоустройству в России

47 регион второй год подряд занимает первое место в реестре лучших практик Минстроя по благоустройству.

В реестр лучших практик вошли 10 территорий, благоустроенных в 2021 году: Свирская набережная в Вознесенье, Птичья площадь в Лебяжьем, сквер в Сосново, скейт-парк в Буграх, Центральная площадь в Кировске, территория у КДЦ в Волошово, набережная в Луге, Советская улица в Павлово, сквер Сказка в Киришах, общественная территория на Маркса в Старой Ладоге. Отобранные проекты будут служить примерами лучших идей для проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Мы благодарны за такую важную для жителей программу Минстрою, проектировщикам, муниципалитетам, контролирующим реализацию проектов на местах, ответственным подрядчикам и, конечно, неравнодушным жителям», — подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В планах на 2022 — столько же территорий. А территории для благоустройства в 2023 году недавно выбрали сами ленинградцы.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленинградскую область 320 млн руб. из федерального бюджета. Реализация этих проектов пройдет в 2022 году.