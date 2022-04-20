Движение на 13 трассах Ленобласти 21 апреля будет ограничено

В ближайшие сутки на участках 10 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 18-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покраска БК;

— км 23, 96, 136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена, выправка БК.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;

— км 49-106 ограничение скорости движения в оба направления с 08-00 до 17-00, ремонт, выправка дорожных знаков.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

— км 48-53 ограничение скорости движения в сторону СПБ левая сторона с 07:00 до 17:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;

-км 31-99 ограничение движения в оба направления с 08-00 до 17-00 мойка СБО и ШЗЭ от пыли и грязи.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

— км 31-54 ограничение движения в оба направления с 08-00 до 17-00 мойка СБО и ШЗЭ от пыли и грязи;

-км 31-79 ограничение скорости движения в оба направления с 08-00 до 17-00, ремонт, выправка дорожных знаков;

— км 35-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08-00 до 17-00 очистка осевой;

— км 158-163 ограничение движения в сторону СПБ левая сторона с 08-00 до 17-00, устранение деформации а/б покрытия;

-км 108-109 ограничение движения в оба направления с 08-00 до 17-00,заливка трещин в а/б покрытии.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 60-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и замена СБО;

— подъезд к г. Выборгу № 2 км 1-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка проезжей части.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта от бортового камня;

— км 37+350, км 44+560, км 44+609, км 44+830 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена пешеходного ограждения.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки на автобусных остановках.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-10 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи механизированным способом;

— км 19-37 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена сигнальных столбиков;

— км 49-57 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом, мойка СБО;

— км 50-60 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;

— км 64-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение завышения обочин;

— ТрР 56-й км ограничение скорости движения в сторону МПБ с 08:00 до 20:00, замена СБО;

— км 0-38 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

— км 44-64 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора

— км 0-18 ограничение скорости движения в оба направления с 19:00 до 00:00, очистка осевой от пыли и грязи;

— км 0-18 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, мойка тротуаров от пыли и грязи.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

— км 49-53 ограничение скорости движения в сторону Кингисеппа правая сторона с 08:00 до 18:00, очистка осевой от пыли и грязи;

— км 52-53 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 18:00, очистка и мойка СБО и ШЗЭ от пыли и грязи.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

— км 31-34 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка осевой от пыли и грязи;

— км 42-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка и мойка СБО и ШЗЭ от пыли и грязи.