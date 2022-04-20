Движение на 13 трассах Ленобласти 21 апреля будет ограничено

В ближайшие сутки на участках 10 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 18-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покраска БК;
— км 23, 96, 136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена, выправка БК.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;
— км 49-106 ограничение скорости движения в оба направления с 08-00 до 17-00, ремонт, выправка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:
— км 48-53 ограничение скорости движения в сторону СПБ левая сторона с 07:00 до 17:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
-км 31-99 ограничение движения в оба направления с 08-00 до 17-00 мойка СБО и ШЗЭ от пыли и грязи.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
— км 31-54 ограничение движения в оба направления с 08-00 до 17-00 мойка СБО и ШЗЭ от пыли и грязи;
-км 31-79 ограничение скорости движения в оба направления с 08-00 до 17-00, ремонт, выправка дорожных знаков;
— км 35-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08-00 до 17-00 очистка осевой;
— км 158-163 ограничение движения в сторону СПБ левая сторона с 08-00 до 17-00, устранение деформации а/б покрытия;
-км 108-109 ограничение движения в оба направления с 08-00 до 17-00,заливка трещин в а/б покрытии.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— км 60-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и замена СБО;
— подъезд к г. Выборгу № 2 км 1-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка проезжей части.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта от бортового камня;
— км 37+350, км 44+560, км 44+609, км 44+830 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена пешеходного ограждения.
А-181 «Магистральная»:
— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки на автобусных остановках.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 0-10 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
— км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи механизированным способом;
— км 19-37 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена сигнальных столбиков;
— км 49-57 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом, мойка СБО;
— км 50-60 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;
— км 64-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение завышения обочин;
— ТрР 56-й км ограничение скорости движения в сторону МПБ с 08:00 до 20:00, замена СБО;
— км 0-38 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
— км 44-64 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора
— км 0-18 ограничение скорости движения в оба направления с 19:00 до 00:00, очистка осевой от пыли и грязи;
— км 0-18 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, мойка тротуаров от пыли и грязи.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:
— км 49-53 ограничение скорости движения в сторону Кингисеппа правая сторона с 08:00 до 18:00, очистка осевой от пыли и грязи;
— км 52-53 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 18:00, очистка и мойка СБО и ШЗЭ от пыли и грязи.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
— км 31-34 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка осевой от пыли и грязи;
— км 42-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка и мойка СБО и ШЗЭ от пыли и грязи.