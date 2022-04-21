В небе над Петербургом и Ленобластью наблюдали северное сияние

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В области и городе минувшей ночью вновь наблюдали северное сияние.

Очевидцам удалось заснять сполохи над Петербургом и Финским заливом в Ленобласти. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.

В небе над Петербургом и Ленобластью наблюдали северное сияние Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, Петербург, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Петербургом и Ленобластью наблюдали северное сияние Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, Петербург, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Петербургом и Ленобластью наблюдали северное сияние Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, Петербург, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Петербургом и Ленобластью наблюдали северное сияние Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, Петербург, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Петербургом и Ленобластью наблюдали северное сияние Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, Петербург, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto

Вам будет интересно
Жители Токсово наблюдали северное сияние минувшим вечером
Охотники за "авророй" делятся таймлапсом легкого зеленого зарева в небе над окрестностями Токсово. Традиционно видео природного явления публикуют энтузиасты tg-канала Астро...
03.04.2022 391
Автор