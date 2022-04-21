В небе над Петербургом и Ленобластью наблюдали северное сияние

В области и городе минувшей ночью вновь наблюдали северное сияние.

Очевидцам удалось заснять сполохи над Петербургом и Финским заливом в Ленобласти. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.

Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto