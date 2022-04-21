Котлетки с сюрпризом: мышка решила поужинать в одном из магазинов Петербурга

После таких фото аппетит может пропасть насовсем.
В телеграм-канале Раньше всех. Петербург появилась фотография, на которой мышка ужинает в гипермаркете «Окей» на Выборгском шоссе.
К слову главный санитарный врач города Наталья Башкетова заявила о большом количестве крыс и мышей в Северной столице.
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09.04.2022 474