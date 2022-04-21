Котлетки с сюрпризом: мышка решила поужинать в одном из магазинов Петербурга

После таких фото аппетит может пропасть насовсем.

В телеграм-канале Раньше всех. Петербург появилась фотография, на которой мышка ужинает в гипермаркете «Окей» на Выборгском шоссе.

К слову главный санитарный врач города Наталья Башкетова заявила о большом количестве крыс и мышей в Северной столице.