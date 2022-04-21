Без осадков и до +17 °C днем — погода в Ленобласти на 22 апреля

Ближайшей ночью столбики термометра наконец покажут плюсовую температуру до +5°C. Порадует ленинградцев погода и днем — без осадков и до 17 °C.

Как передает МЧС по Ленинградской области, в ближайшие сутки в Ленобласти установится погода с переменной облачностью. В ночное время температура составит до 5 градусов тепла, однако местами ожидается небольшой холод — 3 градуса. Днем, 21 апреля, регион прогреется до +17.

Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 гр., местами до -3 гр., днем +12…+17 гр. Атмосферное давление будет слабо понижаться.