Почти треть совершаемых преступлений в России — кражи

За прошлый год суды чаще всего рассматривали дела о кражах имущества. На эту категорию преступлений пришлось 27% от общего числа дел.

Такие данные публикует Судебный департамент при ВС РФ в четверг, 21 апреля.

За 2021 год суды общей юрисдикции рассмотрели больше 210 тысяч дел о кражах. Это составляет порядка 27% от общего числа преступлений.

Вторым (10,3%) по частоте совершаемых преступлений стали дела о наркотиках. За год было рассмотрено более 81 тысячи дел. На третьем месте расположились всевозможные нарушения ПДД — 78,5 тысяч дел или 10% от общего числа правонарушений.

Следом идут преступления связанные с мошенничеством (35 тысяч дел) и умышленный тяжкий вред здоровью (34 тысячи дел).

Общий показатель преступности вырос на 0,5 % за год или на 4,2 тысячи материалов дел.