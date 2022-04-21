Дрозденко «запретил» работать с компаниями по добыче песка и щебня, завышающих цены

Глава 47-го региона Александр Дрозденко пригрозил компаниям-спекулянтам серьезными санкциями.

В своем tg-канале губернатор Ленобласти заявил, что ряд «талантливых» владельцев карьеров по добыче песка и щебня стали завышать цены от 25 до 100%. По поручению Александра Дрозденко работа с такими карьерами по муниципальным контрактам вестись теперь не будет.

Кроме того, глава региона ждет список таких предприятий. Впоследствии их доступ к получению новых участков для добычи, включая расширение и изыскания, будет ограничен.

Ранее ответственность за подорожание песка и щебня Минпромторг возложил на регионы.