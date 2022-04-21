В Ленобласти набирает обороты активность клещей

На данный момент в больницы региона обратилось пять человек с жалобами на укус клеща.

ПО данным регионального Управления Роспотребнадзора, на 19 апреля в Ленинградской области зафиксировано пять пострадавших от укусов. Все пациенты из разных районов области: Всеволожский, Выборгский, Ломоносовский — по 1, Тосненский — 2. Все укушенные — взрослые.

Случаев заболеваний инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано, — отметили в управлении, добавив, что укушены были взрослые.

Тем временем, с начала этого года от клещевого энцефалита уже привито 17 912 жителей региона. Из них 8 232 ребенка и 2 723 специалистов, работающих в зонах обитания опасного насекомого.