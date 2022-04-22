Льготные автобусы в пригородах Петербурга станут бесплатными

Льгота будет действовать с 27 апреля по 31 октября.
По словам Александра Беглова, уже с 27 апреля в пригородах петербурга появятся автобусные маршруты бесплатные для всех льготных категорий граждан.
Так, все пенсионеры, ветераны труда, инвалиды и прочие льготные категории петербуржцев смогут бесплатно передвигаться по этим маршрутам с 27 апреля по 31 октября.
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21.04.2022 146